IN BEELD. Zo ziet de nieuwe MAKRO in Deurne eruit

Deurne - De tijd dat u MAKRO enkel als zelfstandige of met wat geluk via een kaart van een kennis kon bezoeken is voorbij. MAKRO is vanaf nu een gespecialiseerde winkel voor iedereen. Het filiaal in Deurne is de voorlaatste MAKRO in België die opent volgens het nieuwe concept.

MAKRO Deurne zit voor een groot deel in een nieuw jasje. De winkel is de vijfde, van de zes filialen in België, die onder handen werd genomen. MAKRO slaat met het nieuwe concept een volledig nieuwe richting in en wil zich bewust niet langer profileren als handelaar voor zelfstandigen en professionelen.