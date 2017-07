Saint-Tropez in de Kempen: “Hier kun je met 150 paarden over het water galopperen”

Zandhoven / Ranst - Ooit al eens achterop een motor gezeten?”, vraagt Philippe Gers (33) als ik voor het eerst in mijn leven op een jetski ga varen. Als bijzitter, want 150 pk is te krachtig voor een debutant. Het volgende kwartier vliegen we over het Albertkanaal tussen Massenhoven en Oelegem. We zijn op bezoek in jachthaven Costa Kempen, waar het Saint-Tropez-gevoel nooit ver weg is.

Rond Antwerpen vind je enkele jachthavens, zoals in Schoten en Sint-Job op het kanaal Dessel-Schoten en in Massenhoven op het Albertkanaal. Het zijn van die plaatsen waar je met de fiets over het jaagpad weleens passeert, maar zelden of nooit binnenstapt. In Massenhoven is de drempel misschien iets lager omdat er met Het Boothuys ook een populair brasserie-restaurant gevestigd is. Maar dan nog kom je niet gauw tot de steigers.

“En da’s wel jammer”, vindt Philippe Gers (33) uit Kalmthout, die ons bij afwezigheid van voorzitter Alexander Adriaensens een rondleiding geeft in jachthaven VVW Kempen/Costa Kempen. “Veel mensen uit deze regio weten niet wat je hier wel allemaal op het water kunt beleven.” Philippe kreeg de microbe voor watersport over via zijn vader. “Ik heb altijd gedoken en gevaren”, vertelt vader Gers. “Op de Malediven, Zeeland, de Caraïben, maar ook hier op het Albertkanaal dus.”

Foto: foto Joren De Weerdt

Vader Gers werd ondernemer. Voor hem bleef het louter een hobby. Zoon Philippe heeft er zijn beroep van gemaakt. Hij verkoopt boten en jetski’s met zijn bedrijf DG Marine. “Een nieuwe jetski kost tussen de 10 en de 20.000 euro”, zegt Philippe. “Maar er zijn er ook veel op de tweedehandsmarkt die niet meer kosten dan een brommer.”

Philippe verhuurt ook jetski’s en boten bij Costa Kempen in Massenhoven via zijn bedrijf DG Marine. “We organiseren groepsactiviteiten, zoals vrijgezellen- of familiefeestjes. Diegenen van de groep die het wat rustiger willen houden, kunnen een stukje gaan varen met een boot terwijl de echte sportievelingen zich achterop de jetski amuseren, of met paddle boards. Grote groepen of bedrijven kunnen ook de feestboot Lido afhuren.”

Vandaag heeft Philippe zijn jeugdvriend Johan Bouvier (31) uitgenodigd. Johan heeft zijn vrouw Roxanne (30) en hun kindjes Liam (4) en Camille (1) meegebracht. Het gezin komt helemaal vanuit Geldenaken naar Massenhoven voor watersportbeleving.

Met Roxanne, Liam en Camille het water op. Foto: foto Joren De Weerdt

“Ik ken Philippe al sinds mijn veertiende”, zegt Johan, die een echte waterrat is. Dat kan ook niet anders, want hij is geboren op het eiland La Réunion, een Frans overzees departement in Afrika ten oosten van Madagascar en ten westen van Mauritius. “Ik ben hier komen studeren en in België blijven plakken. Massenhoven is La Réunion niet, maar ik vind het hier toch ook prachtig.”

Daycruiser

Philippe en Johan gaan jetskiën terwijl onze fotograaf en ik samen met Roxanne en de kindjes mee in de consoleboot of daycruiser mogen van vader Gers. Philippe heeft net uitgelegd hoe de ene jetski een vermogen van 150 pk heeft en de tweede 300 pk. Voor mij klinkt dat abstract, maar onze fotograaf is onder de indruk. “Dat is meer dan mijn auto”, fluistert hij. De snelste gaat 160 kilometer per uur.

Foto: foto Joren De Weerdt

Gouden regel: eerst altijd de schoenen uit vooraleer je in een boot stapt. Onze sportschoenen blijven op de steiger achter. Liam (4) en Camille (1) krijgen een zwemvest om. Voor de rest zitten ze los in de boot, die best wel hard gaat. Hij kan tot 80 kilometer per uur. Dan verbruikt hij ook wel 100 liter per uur. Vader Gers houdt het in Massenhoven gezapig tot 50, al zakt de boot achteraan dan ook wel al echt naar beneden. “Onze kinderen zijn het varen gewend”, zegt Roxanne. “Ze genieten gewoon van het water. Het brengt hen helemaal tot rust.”

“Nu nog ergens een barbecue op een eiland en het leven is mooi”, droomt vader Gers luidop als we langs de zwaaikom in Oelegem passeren.

Normaal word ik snel wagenziek. Maar hoe hard de boot ook wiegt, ik voel me totaal niet zeeziek. “Komt omdat je in de buitenlucht zit, met de haren in de wind”, roept vader Gers vanachter zijn stuur. “We blijven kind!”

Foto: foto Joren De Weerdt

Intussen tonen Philippe en Johan hun stuurmanskunst op de jetski. De jachthaven van Massenhoven is trouwens de enige jachthaven in een jetskizone. Costa Kempen heeft een eigen vaarclub waar je je vaarbewijs kunt halen, want dat is vereist om met een jetski te mogen varen. In de zwaaikom van Oelegem ligt een vast jetskicircuit met boeien. Door de betonnen wanden golft het water hier veel harder dan op een vijver met natuurlijke boorden.

Zelf eens voelen

Philippe en Johan varen op een jetski om op te zitten, terwijl in de kom van Oelegem een andere man aan het trainen is op een jetski waarop je moet rechtstaan. Zijn ‘aquajumps’ zijn nog spectaculairder. “Nu moet je het zelf eens voelen voordat je erover kunt schrijven”, zegt Philippe wanneer we weer aan wal komen. Onze fotograaf piept eronderuit met de mededeling dat hij nog een foto-opdracht heeft en zijn kleren niet nat mogen worden. Ik heb geen smoes, en eigenlijk ben ik wel benieuwd. Philippe komt met een wetsuit. Ik mag me omkleden in de consoleboot. Even heb ik schrik dat de wetsuit te smal zal zijn – dat zou genant zijn – maar gelukkig is dat precies allemaal nogal elastisch.

Foto: foto Joren De Weerdt

“Al eens achterop een motor gezeten?”, vraagt Philippe. Maar daar moet ik niet aan denken wanneer ik mijn been over het zadel zwaai. Het lijkt wel alsof ik ga paardrijden, zeker als Philippe begint te springen op de golven. We doen precies een jumpingparcours. Het is in één woord geweldig. “Meestal pas ik mijn vaarstijl aan de persoon aan die achterop zit. De ene is wat banger, de andere wil het liever sportiever. Eén ding is wel altijd hetzelfde: ik ben bijna doof van al het gegil en gelach in mijn oren als we weer voet aan wal zetten.”

“En?”, vraagt Philippe. “Ik heb precies paard gereden”, antwoord ik. “Ja, met 150 paarden tegelijk zelfs”, lacht hij. “Over het water. En dat op 10 kilometer van Antwerpen!” Of een jetski iets zou zijn voor woon-werkverkeer om files te omzeilen? “Nee. Je zit met de sluis van Wijnegem en mag niet buiten de jetskizones varen.” Dat het wel een échte sport is, roept hij nog bij ons vertrek. “Je zult het morgen misschien wel in je rug of je benen voelen.”

