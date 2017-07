Chinezen dol op Antwerps dj-duo 2Empress

Charline (29) en Justine (25), het Antwerps dj-duo van 2Empress, zijn hot in China. De voorbije maanden hebben ze een twaalftal optredens in verschillende Chinese steden gegeven.

“Het is altijd een eer als we onze naam tussen al die grote artiesten zien staan. Zo stonden we enkele weken geleden in dezelfde clubs waar de beste deejays ter wereld ook langskomen”, zeggen Charline en Justine.

“Twee jaar geleden kwamen we in contact met Belgen die in China werken. Zij gaven ons tips om op de Chinese markt te geraken”, legt manager Dieter van Dale uit. “Sinds een jaar werken we ook met Chinese versies van YouTube, Twitter en Facebook (respectievelijk Youku, Sina Weibo en RenRen, red.).”

Deze zomer trekken de dames van 2Empress opnieuw naar China, maar ze zijn ook in ons land aan het werk in onder meer Plopsaland en op festivals als Dance-D-Vision.

Hoe het 2Empress de afgelopen maanden in China verging, kan u in onderstaande video zien.