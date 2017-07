Marcel Kittel gokt telkens juist: “Dit is zoals een spelletje Tetris”

Er stond alweer geen maat op Marcel Kittel. De Duitser sprintte in Pau naar zijn vijfde overwinning in vijf massaspurten en is gewoon de beste spurter in deze Tour. “Ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik gok telkens juist. Als je top bent, is sprinten net zoals een spelletje Tetris spelen”, aldus de dolgelukkige Duitser na de finish.

“Het gaat alweer perfect, zoals altijd al in deze Tour”, begon Marcel Kittel, die enkel in de vierde etappe niet kon meesprinten nadat hij werd opgehouden door een valpartij. “Ik gok telkens juist. Als je top bent, is sprinten net zoals een spelletje Tetris spelen”, vergeleek de Duitser zijn spurt met het populaire computerspelletje.

“Ik ben zo blij dat ik dit kan teruggeven aan mijn team. Julien Vermote, Philippe Gilbert, Jack Bauer, ... het zijn allemaal kampioenen als je ziet hoeveel ze alweer voor mij gewerkt hebben. Maar ik moet het natuurlijk afwerken, en daar heb ik op dit moment de benen en het hoofd voor. Alles loopt perfect en de Tour is nog niet voorbij. Ik heb al mijn kansen al benut, dit kan gewoon niet beter.”