VIDEO. “Gevaarlijk” nieuw programma laat persoon alles zeggen wat je wil

Onderzoekers aan de Universiteit van Washington zijn erin geslaagd een zogenaamd ‘lip-synced’-programma te ontwikkelen, waardoor een video zo bewerkt wordt dat je de persoon in beeld alles kan laten zeggen wat je wilt. Sceptici noemen het een “zeer gevaarlijke ontwikkeling”.

Het idee is simpel: je neemt een video, in het voorbeeld dat de universiteit de wereld instuurde een gesprek met Obama, en zet er een geheel andere tekst onder. Het programma gaat vervolgens via het internet op zoek naar de typische kenmerken van de persoon, en bewerkt het beeld zo dat de lippen en de kin meebewegen op de nieuwe tekst. Daardoor lijkt het alsof de persoon in kwestie iets heel anders zegt, dan eigenlijk het geval is.

“Maar we hebben er wel voor gezorgd dat je enkel audio van dezelfde persoon als degene waarvan je het beeld bewerkt kan gebruiken. Uiteindelijk heeft de persoon al die dingen dus ooit wel gezegd, alleen niet in die bepaalde video”, aldus de onderzoekers. Volgens hen is het de ideale manier om Skype-gesprekken te optimaliseren. “Daarbij heb je vaak zeer goed geluid, maar blijft het beeld haperen. Met ons programma kunnen we die haperingen weghalen, en een video creëren waarin het lijkt alsof het een vloeiend beeld was, zonder dat de kijker in de gaten krijgt dat de lippen of de kin niet meebewegen op de tekst die ze horen.”

Sceptici noemen de ontwikkeling van het programma een gevaarlijke zet. “Zo kunnen gemanipuleerde video’s heel realistisch overkomen. Als dit programma in de verkeerde handen valt, kan verkeerde informatie de wereld ingezonden worden.”