Sensatie op Wimbledon: twee topfavorieten voor eindzege overleven kwartfinales niet

Twee van de topfavorieten voor de eindzege op Wimbledon bij de mannen hebben allebei de kwartfinales niet overleefd. Eerst sneuvelde titelverdediger Andy Murray, daarna daarna moest Novak Djokovic de handdoek gooien met een schouderblessure. Sam Querrey (ATP 28) en Tomas Berdych (ATP 15) staan zo in de halve finales.

De Tsjech Tomas Berdych (ATP 15) heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Novak Djokovic (ATP 4) gaf op met een blessure.

Het Servische tweede reekshoofd liet zich na de eerste set, door Berdych gewonnen na een tiebreak (7/2), behandelen aan zijn rechterelleboog en -schouder. Uiteindelijk wierp Djokovic bij 2-0 voor Berdych in set twee de handdoek in de ring na 1 uur en 3 minuten op het court.

Foto: REUTERS

Djokovic, die wordt begeleid door André Agassi, mikte op een vierde Wimbledon-titel. Hij won het prestigieuze grastoernooi op de All England Club in 2011, 2014 en 2015.

Berdych neemt het in de halve finales op tegen de Zwitser Roger Federer (ATP 5). Hij staat voor het tweede opeenvolgende jaar bij de laatste vier op het Londense gras. Vorig jaar ging de Tsjech, in 2010 finalist op Wimbledon, onderuit tegen Andy Murray.

Murray sneuvelde tegen nummer 28 van de wereld

Eerder op de dag had de Schotse titelverdediger en nummer één van de wereld, Andy Murray, ook al de kwartfinales niet weten te overleven. De titelverdediger ging tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 28) na twee uur en 46 minuten in vijf sets (3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 6-1 en 6-1) onderuit.

Voor de 29-jarige Querrey is het nog maar de tweede zege in negen duels tegen Murray. De Amerikaan kon Murray eerder enkel in 2010 in Los Angeles (hardcourt) te grazen nemen.

De 30-jarige Murray mikte voor eigen publiek op een derde Wimbledonkroon (na 2013 en 2016). Voor Querrey is het zijn eerste halve finale op het Londense gras. Vorig jaar bleef hij in de kwartfinale steken.

Querrey neemt het in de halve eindstrijd op tegen winnaar van het duel tussen de Luxemburger Gilles Müller (ATP 26) en de Kroaat Marin Cilic (ATP 6).

Federer lijkt grote favoriet te worden na zege tegen Raonic

De favorietenrol lijkt zo richting Roger Federer (ATP 5) te verschuiven. De Zwitser blijft op dreef op Wimbledon. Hij kende maar weinig moeite met de Canadees Milos Raonic (ATP 7) en plaatste zich na twee uur in drie sets (6-4, 6-2 en 7-6 (7/4) voor de halve finales. Federer liet op Wimbledon voorlopig nog geen enkele set liggen.

Federer boekt zo zijn tiende zege in dertien duels tegen Raonic. De Canadees had nochtans de laatste twee onderlinge duels op zijn naam geschreven. In de halve finales neemt Federer het op tegen de Tsjech Tomas Berdych (ATP 15).

Foto: Photo News

Federer jaagt een achtste titel na in Wimbledon. Hij won het grasgrandslam al in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 en 2012. Nu deelt hij het record van zeven zeges nog met de Amerikaan Pete Sampras. Dit jaar won Federer al het Australian Open, goed voor zijn achttiende grandslamzege, waarmee hij wel alleen recordhouder is. Het is de vijftigste keer dat Federer zich voor de kwartfinales van een Grand Slam plaatst en ook dat is een record. De Amerikaan Jimmy Connors volgt met 41 kwartfinales van 1972 tot 1991 op ruime afstand. Op Wimbledon zit Federer voor de vijftiende keer bij de laatste acht. Connors was tot maandag met veertien kwartfinales mederecordhouder.