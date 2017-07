Even afzien voor volle wenkbrauwen: zoveel pijn doet microblading

Microblading, een behandeling om met semipermanente make-up extra haartjes te tekenen ter hoogte van de wenkbrauwen, is razend populair in Hollywood en ver daarbuiten. Maar echt ontspannend is de sessie bij de schoonheidsspecialiste niet. Dat bewijst een slowmotion-filmpje met de focus op de wenkbrauwen van de Amerikaanse modesite Refinery 29.

In de video maken we kennis met ene Natasha, die haar wenkbrauwen vroeger lustig heeft gewaxt met als gevolg dat de haartjes niet terug zijn gegroeid. De vrouw gaat langs bij een microblading-specialiste Tonelle, die haar opnieuw volle wenkbrauwen geeft.

Eerst worden de wenkbrauwen naar boven gekamd, verdwaalde haartjes worden geëpileerd en dan trimt de schoonheidsspecialiste de haartjes en tekent ze de gewenste vorm op de huid. Vervolgens worden met een tool met twaalf mesjes lijnen getrokken in permanente inkt. Die zien er net uit als echte haartjes en reconstrueren de wenkbrauw.

Klein detail: tijdens de behandeling worden kleine sneetjes gemaakt. Dat ziet er pijnlijk uit en is het ook. “Het was echt zo pijnlijk als het eruit ziet, maar gelukkig is het ook snel voorbij. Daarom kon ik doorzetten”, zegt Natasha die blij is met het resultaat.