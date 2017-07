Kapellen / Putte-Kapellen - In het centrum van Kapellen is een 86-jarige man uit Antwerpen woensdagnamiddag overleden na een aanrijding in het centrum van Kapellen. De man had zijn kleinzoon bij zich, maar het jongetje bleef ongedeerd.

De man kwam onder een voertuig terecht dat uit de Vredestraat in het centrum van Kapellen kwam gereden. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Zijn kleinzoon, die op het moment van het ongeval bij hem was, bleef ongedeerd maar was wel in shock.