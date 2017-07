Zet uw Kempens weekend muzikaal in

En in de Kempen begint het weekend op donderdag. Want nogal wat gemeentes leggen op die avond hun wekelijkse zomeroptreden. Maar ook op andere dagen komt u aan uw muzikale trekken in onze schone regio.

1. Donderse Dagen

Wat: cultuurcentrum ’t Schaliken presenteert tijdens de zomer de Donderse Dagen, met elke donderdag in juli een beiaardconcert vanuit het belfort in de Lakenhald en elke donderdag in augustus een muziekoptreden op het binnenplein van de cultuurtempel. Vanavond is het de beurt aan de Herentalse stadsbeiaardier Koen Van Assche op de beiaard.

Praktisch: donderdag 13 juli vanaf 20u op de Grote Markt in Herentals

Prijs: gratis

2. Balen Muziekterras

Wat: De Muziekterrassen staan de laatste jaren met stip aangeduid in de zomerse agenda van elke liefhebber van plezier, gezelligheid en toffe muziek. Met Günther Neefs heeft de organisatie de Warmste Stem van Vlaanderen weten te strikken. In Olmen zorgt zijn 3-Band voor begeleiding op gitaar, drums en keyboard.

Praktisch: donderdag 13 juli om 18u op de Olmense Markt in Balen-Olmen

Prijs: gratis

3. Rijkevorsel Swingt

Wat: Rijkevorsel serveert tijdens de vakantiemaand juli elke donderdagavond een optreden. Vandaag verzorgen Monkey Punks het voorprogramma, waarna de rock-coverband Koyle met twintig jaren muzikale ervaring op de teller mag aantreden.

Praktisch: donderdag 13 juli om 19u op de parking van de Pastorij, Doelenpad 1 in Rijkevorsel

Prijs: gratis

4. Wollewei Zomert

Wat: Wollewei Zomert biedt een hele vakantie lang een breed zomerprogramma aan vol film, feest, optredens en gezellige kroegavonden. Voor vrijdag staat Radio Dansbaar #2 op het programma, waarbij enkele deejays van dit collectief zorgen voor de beste tunes op vinyl. Bij goed weer buiten, bij slecht weer binnen.

Praktisch: vrijdag 14 juli vanaf 16u in jeugdhuis Wollewei, Draaiboomstraat 6 in Turnhout.

Prijs: gratis

5. Geel Zomert

Wat: De wekelijkse zomeroptredens pakt deze vrijdag uit met een heuse dubbelact. In de namiddag beleef je je tweede jeugd met Lisa Del Bo en haar ‘Liefde is een kaartspel’, ’s avonds wacht het iets steviger gitaarwerk met ReEditors, een knap eerbetoon aan Editors.

Praktisch: vrijdag 14 juli om 14.30u en om 20.30u in domein De Bogaard, Diestseweg 136 in Geel

Prijs: gratis

6. Beiaardconcerten

Wat: Geert D’hollander neemt zondag plaats achter het beiaard van Mol om een bijzonder programma te spelen. Hij was gedurende 25 jaar onder andere stadsbeiaardier van Antwerpen, Lier, Middelburg (NL). Sinds 2012 is hij aangesteld als beiaardier van de 60 ton zware Taylorbeiaard in 'Bok Tower Gardens' in Florida, een van de meest unieke en toonaangevende posities ter wereld.

Praktisch: zaterdag 16 juli om 20u in de Sint-Pieterstoren, Markt 1 in Mol

Prijs: gratis

7. Zomer in Retie

Wat: De muzikale picknick brengt zondag Satellite Seven op het podium. Dankzij mannen en vrouwen zoals Charles Bradley en Sharon Jones herontdekken de leden van Satellite Seven de geweldige soulmuziek van vroeger en nu. Met hun eigen diva gaan ze steevast op pad om iedereen aan het dansen te krijgen. Satellite Seven staat garant voor aanstekelijke grooves en swingende ritmes. Kortom, de perfecte band voor een zomerse middag vol soul.

Praktisch: zondag 16 juli om 11u (optreden om 12u) op De Vest, Passtraat 14 in Retie

Prijs: gratis