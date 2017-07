Zwijndrecht / Brecht - Er komen binnenkort twee trajectcontroles bij op Antwerpse wegen. Aan de Krijgsbaan in Zwijndrecht houden camera’s voortaan in de gaten of er niet te snel gereden wordt.

Ook aan de Kloosterstraat in Sint-Lenaarts komt er een trajectcontrole bij. Het is al de derde trajectcontrole in de gemeente Brecht. Het plaatselijke bestuur is een grote voorstander van het systeem. Uit cijfers blijkt dat veel meer automobilisten er zich aan de toegelaten snelheid houden.