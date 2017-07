Belgische terreurverdachte had contacten met “peetvader” Franse jihadisten

Akim Saouti (40), een van de twee mannen die vorige week werden aangehouden omdat vermoed werd dat ze een terreuraanslag planden, heeft in het verleden contact gehad met Lionel Dumont (46), een Franse ex-militair die beschouwd wordt als de “peetvader” van een aantal Franse jihadisten.

Franse en Belgische speurders rolden vorige week woensdag een vermoedelijke terreurcel op die volgens het federaal parket een aanslag voorbereidde. Het juiste tijdstip en datum voor die aanslag lagen nog niet vast maar de politie stootte alvast op een heel arsenaal wapens en munitie, alsook onder meer uniformen van politie en de civiele bescherming.

In Frankrijk werd de 42-jarige Salah Ghemit opgepakt, een man met een zwaar crimineel verleden die geradicaliseerd zou zijn, en in België vlogen de broers Akim (40) en Khalid (37) Saouti in de cel. Beiden zijn broers van Saïd Saouti, die in oktober 2016 nog tot 6 jaar cel werd veroordeeld voor terrorisme.

Brieven aan peetvader Franse jihadisten

Volgens hun advocaten hadden de broers Saouti helemaal geen terreurplannen en waren ze niet geradicaliseerd, maar nu blijkt dat minstens Akim Saouti brieven had gestuurd naar Lionel Dumont (46). Die Franse ex-militair radicaliseerde in de jaren 90 en stond aan de wieg van de beruchte Gang de Roubaix, ook wel ‘Les Ch’tis d’Allah’ genoemd, een tiental geradicaliseerde jongeren die overvallen op geldtransporten en warenhuizen pleegde om geld in te zamelen voor de jihad.

Begin maart 1996 pleegde die bende een mislukte aanslag op een politiecommissariaat, waarna de bende werd opgerold. Dumont kon vluchten en werd pas in 2003 in de kraag gevat en veroordeeld tot 25 jaar cel.