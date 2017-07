Kermisjogging Sint-Dimpna

Geel - Op zondag 16 juli 2017 vier je niet alleen kermis in Sint-Dimpna, je kan ook deelnemen aan de allereerste kermisjogging. Het vertrek en de aankomst zijn aan de kermis (Delhaize).

De kinderen beginnen om 14.30u, de volwassenen komen om 15u aan de startlijn. De deelnameprijs bedraagt 5 euro voor volwassenen, 1 euro voor kinderen.

Kleuters, eerste en tweede leerjaar, derde en vierde leerjaar lopen aparte reeksen van 100 tot 400 meter.

Volwassenen kunnen kiezen hoe vaak ze de plaatselijke ronde van 2,5 kilometer afleggen. Zij kunnen 2,5 of 5 of 7,5 of 10 kilometer joggen. Vertek en aankomst aan de parking van Delhaize.

Ook de kermisjogging in Sint-Dimpna maakt deel uit van het loopcriterium Geel Loopt. De criteriumkaart is verkrijgbaar op de verschillende loopwedstrijden. Ben je een Gelenaar en heb je zeven wedstrijden of meer gelopen? Dan mag je aan het wedstrijdsecretariaat van de laatste wedstrijd uit de reeks, de Vrije Natuurloop in Bel, een klein cadeautje afhalen. Als je dan niet aanwezig kunt zijn, haal je vanaf 15 oktober je cadeautje af aan de kassa van het zwembad.