Ranst - De Ranstse bib in de Gasthuisstraat 17 gaat dit jaar niet dicht tijdens de zomermaanden.

In de vorige jaren bleef de hoofdbib tijdens de zomervakantie twee weken gesloten. Nu staat u alleen op zaterdag 15 en 22 juli voor een gesloten deur. De uitleenposten in Oelegem en Emblem sluiten van 12 tot en met 26 augustus. Kinderen kunnen in Ranst ook terecht in het geurenlabo van de bib. Zo kunnen ze op zoek naar de schatkist en geurpakketjes verzamelen die boordevol spelletjes zitten.

http://www.ranst.bibliotheek.be