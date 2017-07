Francis Joyon heeft een nieuw record neergezet in het solozeilen over de Atlantische Oceaan.

De 61-jarige Fransman vertrok vorige donderdag in New York en kwam woensdag in het Engelse Lizard Point aan na 5 dagen, 2 uren en 7 minuten.

Joyon verbeterde zo zijn eigen vorige besttijd uit 2013 met 49 minuten.

Foto: AFP

