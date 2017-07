Tram 9: met 22 km per uur van Linkeroever naar Eksterlaar

Linkeroever - Staat u er soms bij stil hoe groot het verschil kan zijn tussen twee haltes van de tram? Hoe die twee totaal verschillende werelden kunnen bevatten? Je begint op de Luchtbal en eindigt aan de Jan Van Rijswijcklaan. Je stapt op aan de Katwilgweg en je stapt af aan het Wijnegem Shopping Center. Je dommelt in op Eksterlaar en wordt wakker aan Regatta. Van terminus tot terminus reisden wij met alle tramlijnen. Op zoek naar de charme van elk eindstation. Vandaag: tram 9, van Linkeroever naar Eksterlaar.

Het karakter van onze stad is veelzijdig en gelaagd. Elke buurt apart kent eigenheid en verschillen. Antwerpen is een som van al die wijken samen. En overal rijdt de tram die ze met elkaar verbindt. Wij ...