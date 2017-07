Kind naar ziekenhuis na nepontvoering op kamp (+oproep)

Mol - Tijdens een kamp van Jeugd Rode Kruis in Mol is vorige week een nachtspel uit de hand gelopen. “Er werd een ontvoering nagebootst. Zo levensecht dat er paniek is uitgebroken. Eén kind is zelfs naar het ziekenhuis gebracht. Maar we werden als ouders niet op de hoogte gebracht.”

Het gaat om een kamp van het Rode Kruis afdeling Kuringen (Hasselt). “Ze hadden een levensechte kidnapping nagespeeld, waarbij een van de kinderen plots wegliep en in een wagen werd gesleurd”, vertelt een vader van een veertienjarige deelnemer. “De ouders van dat kind zaten blijkbaar mee in het complot. Maar de rest wist van niets. Het is helemaal misgelopen. De hele groep is in paniek geslagen. Eén van de kinderen is zelfs beginnen te hyperventileren en naar het ziekenhuis gebracht.”

Rode Kruis Vlaanderen betreurt dat het spel uit de hand gelopen is. “We begrijpen dat dit voor de ouders een emotioneel gegeven is. Als Rode Kruis hebben we wel algemene richtlijnen rond veiligheid, maar geen regels over wat kan en wat niet op kamp. We gaan dit incident als organisatie onderzoeken, zodat we eruit kunnen leren en dit in de toekomst kunnen voorkomen.”

