Baby kritiek na vermoedelijke mishandeling, stiefvader opgepakt

In de Brusselse deelgemeente Laken is maandag een baby van 10 maanden levensgevaarlijk gewond geraakt, vermoedelijk na mishandelingen. De stiefvader van het kind is opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Dat heeft Belga vernomen op het Brusselse parket.

Het was de stiefvader zelf die maandagnamiddag de hulpdiensten verwittigde omdat hij zich naar eigen zeggen zorgen maakte over de baby. Toen een ziekenwagen ter plaatse kwam, vonden de hulpverleners de situatie verdacht en verwittigden ze de politie. Die stelde op haar beurt het parket in kennis, dat nog dezelfde avond ter plaatse afstapte met een wetsarts en het labo, en een onderzoeksrechter vorderde. De baby was intussen overgebracht naar het ziekenhuis waar zijn toestand maandagavond nog steeds uitermate kritiek was.

De stiefvader werd dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter maar het is nog niet duidelijk of de man ook onder aanhoudingsbevel is geplaatst. Ook over zijn verklaring zijn geen details bekend.

De moeder van het kind was niet thuis op het moment van de feiten.