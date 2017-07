Man van fitnessblogster wil video photobomben, maar dat gaat lelijk mis

Karli Jaeckel deelt op Instagram regelmatig video's van haar work-outs en zo nu en dan duikt ook haar man er in op. Die vindt het leuk om de grapjas uit te hangen, maar onlangs liep dat behoorlijk fout af.

Karli Jaeckel heeft drie jonge kinderen en duidelijk ook een man die nu en dan nog eens het klein kind durft uithangen. Zo vindt hij het leuk om stiekem op te duiken in de video's die ze op Instagram plaats van haar work-outs. Onlangs nog was Jaeckel in de keuken aan het trainen toen hij binnenkwam en besloot het filmpje te photobomben. Hij nam een houding aan op het aanrecht, maar toen liep het behoorlijk fout af.

Op een of andere bizarre manier wipt hij omhoog, maar verliest hij zijn steun en komt met een smak op de keukenvloer terecht. Zijn vrouw moet haar work-out afbreken en snelt hem te hulp terwijl hij languit op de grond ligt. Ondertussen heeft de fitnessblogster wel al laten weten dat hij er niets ergs aan heeft overgehouden. "Hij stelt het goed. We hopen alleen dat hij niet te veel hersenen heeft verloren", klinkt het in een reactie. Om dat te bewijzen namen de twee nog een ander filmpje op waarin hij echt probeert mee te doen aan de fitnessoefeningen.

When your husband attempts a sweet move to photo bomb your workout video, and it totally back fires ????????