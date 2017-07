Victor Campenaerts maakt overstap naar Lotto-Soudal

Marc Sergeant had na het vertrek van Jürgen Roelandts graag Edward Theuns aan de haak geslagen, maar de manager van Lotto-Soudal komt daarvoor te laat. De levensgezel van Lien Crapoen wordt na Louis Vervaeke de tweede Oost-Vlaming die verhuist naar de ploeg van Team Sunweb. Het komt cosponsor Renson ook goed uit dat er twee jongens van bij ons in deze Nederlandse WorldTourploeg van Iwan Spekenbrink rijden, die Tom Dumoulin als hét uithangbord heeft.

Edward Theuns had verschillende mogelijkheden, maar koos uiteindelijk voor een groep van allemaal generatiegenoten. Met Michael Matthews vormt hij straks een tandem zoals hij dit jaar het spurtersduo is met Degenkolb.

Coquard praat met Lotto

Lotto-Soudal ziet Tony Gallopin vertrekken naar AG2R-La Mondiale. Het team voerde al wat losse gesprekken met Bryan Coquard, maar voor een contractvoorstel is het nog te vroeg. Anderzijds zou het sponsor Soudal goed uitkomen dat men voor de Franse markt een interessante renner vindt. Wat wel zeker is bij Lotto-Soudal, is de komst van Victor Campenaerts. Hij rijdt de volgende twee jaar voor de ploeg van Marc Sergeant. Campenaerts is de eerste echt inkomende transfer, naast de jongerenproducten van de U23-kern Bjorg Lambrecht en Harm Vanhoucke die op 1 juli volgend jaar erbij komen.

Victor Campenaerts vult als tijdrijder een gat in, want voor deze discipline had Sergeant geen pure specialist. Voor de 26-jarige Hobokenaar is het na Topsport Vlaanderen-Baloise en LottoNL-Jumbo zijn derde profteam.