Bom in Brussel-Centraal was even krachtig als 15 granaten: “Aan veel erger ontsnapt”

Bij de aanslag in Brussel-Centraal hadden heel wat doden kunnen vallen. Dat blijkt nu steeds duidelijker wordt wat de bedoelingen waren van de dader en hoe zwaar de bom was die hij wilde gebruiken. “We zijn aan veel erger ontsnapt”, zeggen experts in Het Laatste Nieuws.

Oussama Zariouh (35) uit Molenbeek had wel degelijk trouw gezworen aan terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat hebben speurders geconcludeerd na huiszoekingen in zijn woning in Molenbeek. Dat aspect en de omvang van de bom die hij tot ontploffing wilde brengen in het Brusselse station doet de politie denken dat zijn bedoeling was om veel ergere schade aan te richten.

In het politiedossier staat immers een foto van de bom die op 20 juni ontplofte. Opmerkelijk: de spijkers zijn bovenop elkaar blijven liggen, terwijl het de bedoeling van Zariouh was om die wild in het rond te laten vliegen om zoveel mensen als mogelijk te verwonden en te doden.

Spijkers en gasflesjes

De aanwezige mensen in Brussel-Centraal hebben erg veel geluk gehad, zeggen experts in Het Laatste Nieuws. “Zijn zelfgemaakte wapen was wellicht even krachtig als vijftien handgranaten“, klinkt het. “Op de foto maken de spijkers en gasflesjes misschien weinig indruk. Maar schijn bedriegt: een in elkaar geflanste bom als de zijne is bijzonder krachtig.”

Vermoedelijk probeerde Zariouh zijn bom al tot ontploffing te brengen toen hij die bewuste avond tussen een groepje van twaalf pendelaars ging staan. “Op een bepaald ogenblik trekt Zariouh zijn koffer dicht tegen zijn borst aan. Wellicht heeft hij toen een ontsteker gebruikt, want meteen daarna vliegt zijn bagage in brand.”

De experts zijn duidelijk: als de bom van Zariouh helemaal en niet half ontploft was, had zeker de helft van de mensen in zijn onmiddellijke omgeving het niet overleefd. “Het tuig was ook krachtig genoeg om mensen die verderop stonden te verwonden of zelfs te verminken voor de rest van hun leven. Voor wie eraan twijfelt: we zijn die avond aan veel erger ontsnapt.”