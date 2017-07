Antwerpen -

Onze GVA-zomerreporter Catherine trok naar de 11 juli-viering op de Grote Markt in Antwerpen. K3, Christoff, Get Ready, Van Echelpoel en vele anderen brachten eigen nummers of Vlaamse klassiekers. Memorabel was het optreden van Ingeborg die iedereen nog es ‘Door de wind’ liet meezingen en wat te zeggen van Niels Destadsbader? Die kwam, zag en overwon en zette zo de hele markt op zijn kop.