Bauer komt met hilarische reactie op slag Bouhanni: “Dacht dat het een klein meisje was”

Quick Step-renner Jack Bauer kreeg dinsdag in de tiende etappe van de Tour een slag(je) te verwerken van Cofidis-sprinter Nacer Bouhanni, maar reageerde daar achteraf hilarisch op. “Wie is dat kleine meisje dat een handtekening wil, dacht ik”, zei hij kurkdroog voor de camera’s van Sporza.

Bauer deed zijn uiterste best het incident in de laatste kilometers van de Touretappe te bagatelliseren. “Ik zou niet zeggen dat ik betrokken was bij een incident. Bouhanni probeert gewoon zijn positie achter zijn lead-out te beschermer. Elke renner zou dat doen”, reageerde hij. “Ik zou het om die reden ook geen incident noemen. Zo’n dingen gebeuren in het heetst van de strijd. In de laatste kilometers wordt er niet zomaar plaats gemaakt voor je.”

De Nieuw-Zeelander dreef het een beetje in het belachelijke toen hij het over de impact van de slag had. “Ik voelde een tikje op mijn schouder en keek om omdat ik dacht dat het iemand was die een handtekening wilde. Wie is dat kleine meisje dat een handtekening wil, dacht ik.”

Ploegmaats waren wèl woest

Zijn ploegmaats van Quick Step waren nochtans behoorlijk misnoegd over de actie van Bouhanni. “Hij deelde een zware klap uit aan Bauer en daardoor zaten we niet meer samen”, zei Philippe Gilbert. Ook latere winnaar Marcel Kittel had het gezien: “Wat Bouhanni deed is niet echt iets voor een gentleman. Normaal hou je je handen op het stuur...” Ook de wielerfans konden niet bepaald lachen met het incident.

Omdat het incident zich voordeed op 7,3 kilometer van de streep en de sprint dus nog niet in volle voorbereiding was, toonde de jury zich mild. Volgens hen werd niemand in gevaar gebracht. Daarom kwam Bouhanni er vanaf met een tijdstraf van één minuut en een boete van 200 Zwitserse frank.