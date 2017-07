Brasschaat Klassiek is voorbereid op slecht weer: “We houden een tent in reserve”

Brasschaat - Naast de festivalgangers vinden ook de liefhebbers van klassieke muziek hun gading in de parkgemeente. Vrijdag 14 en zaterdag 15 ­juli vindt de vierde editie van Brasschaat Klassiek plaats.

De organisatie houdt een tent in reserve mochten de weersomstandigheden dat nodig maken. Voor de voorstelling van zaterdagavond met het orkest van Robert Groslot verloopt de ticketverkoop goed. Voor de vrijdagavondvoorstelling is de belangstelling voorlopig nog minder.

“Die avond brengen we een programma in een licht avant-gardistisch kleedje”, legt woordvoerder Fred Int Panis uit. “Acteur Stefaan Degand analyseert en reflecteert over de tol van de liefde bij opera’s Madame Butterfly en Norma. De sopranen Laura Bohn en Astrid Stockman vertolken de rollen van de jonge vrouwen en schitteren in de welbekende aria’s.”

www.brasschaatklassiek.be