Zone Rand presenteert 3 miljoen euro aan brandweermaterieel

Malle -

Ongeveer 850 brandweermannen staan elke dag in voor de veiligheid van 413.600 inwoners, van Kontich tot Wuustwezel en van Stabroek tot Malle. “Sinds de fusie in 2015 tot Zone Rand wordt er keihard gewerkt om die twintig brandweerposten te doen samenwerken. Dat is ‘one hell of a job’”, meent zonecommandant Erik Janssen. Een huldiging was maandag op zijn plaats.