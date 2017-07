Digitaal plattelandsmuseum opent in september

Brecht -

Het plattelandsmuseum van Mie Tracteur uit Sint-Lenaarts, ingericht in De Schuur in Rijkevorsel, gaat pas na de zomervakantie digitaal. Het museum dat Mie in mei vorig jaar opende en zo een droom in vervulling zag gaan, heeft ze in januari van dit jaar noodgedwongen moeten sluiten. Probleem was dat de schuur in agrarisch gebied is gelegen en een museum daar niet thuishoort. De wet is wel aangepast, maar dan moet een uitzondering worden toegestaan.