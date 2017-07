Digitaal museum opent in september

Brecht - Het plattelandsmuseum van Mie Tracteur uit Sint-Lenaarts, ingericht in De Schuur in Rijkevorsel, gaat pas na de zomervakantie digitaal.

Het museum dat Mie in mei vorig jaar opende en zo een droom in vervulling zag gaan, heeft ze in januari van dit jaar noodgedwongen moeten sluiten. Probleem was dat de schuur in agrarisch gebied is gelegen en een museum daar niet thuishoort. De wet is wel aangepast, maar dan moet een uitzondering worden toegestaan. “Daarom heb ik in januari de deuren gesloten en beslist om alles te laten fotograferen, zodat er niets verloren gaat en de mensen digitaal nog kunnen rondlopen in het museum. De warmte die ze konden ervaren tijden hun bezoek met kerst en Sinterklaas, kunnen we er online niet bijgeven, maar het is beter dan niets.” Normaal zou het digitale museum tegen de zomer opengaan, maar dat wordt nu september.

www.mietracteur.eu