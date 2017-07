Vandalen beschadigen poort van wijkkapel Hemelrijk

Beerse - Vandalen hebben het voorbije weekend de kapel van de wijk Hemelrijk op de hoek van de Hemelrijkstraat en Laakstraat in Beerse beschadigd. De daders braken het slot van de ijzeren poort aan de kapel stuk en trokken de poort uit de hengsels. “Een bewoner heeft de beschadiging maandagochtend opgemerkt. Vermoedelijk is het vandalisme vrijdagnacht gebeurd”, zegt Jan Willemsens van de vzw Vriendenkring Hemelrijk. “We gaan zo snel mogelijk de schade herstellen, maar de vandalenstreken getuigen van weinig respect. We hebben al een klacht ingediend bij de politie.”

Het bleef alleen bij beschadigingen van de kapel, die door de wijk in 1990 is geplaatst. “De daders lieten het Mariabeeld in de kapel gelukkig onaangeroerd. Dat beeld, dat bestaat uit Maria met een kindje met een gouden duif in zijn hand, heeft een speciale betekenis. We kregen het beeld, dat vermoedelijk 70 jaar oud is, van de voormalige leraar van de basisschool Schransdries”, legt Jan Willemsens uit. “We hebben dat beeldje nu zelf verwijderd uit de kapel en zetten een ander in de plaats.”