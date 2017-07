Zomer van Balder start Vlaams

Berlaar - Op de Markt kunt u tot 16 augustus elke woensdag vanaf 19u weer genieten van De Zomer van Balder. De keuze van de artiesten staat vanavond in het teken van Vlaanderen Feest!.

Jackobond en Hans De Booij mogen vandaag de aftrap geven. Ze moeten wel wachten met zingen tot na de 11 juli-toespraken.

“Volgende week houden we een lokale dj-dag en dan richten we ons vooral op de jeugd”, zegt ­medeorganisator Gert Put. “Op 26 juli mag het er nog wat steviger aan toegaan met Iese Daase, de meest gevraagde Belgische AC/DC-tributeband. Op 2 augustus gaan we opnieuw de dj-toer op, met Sil, Dj Wout, DJ Milano en Emillion.”

Op 9 augustus treden Ronny Lee en De Nuttelozen van de Nacht op. Blues in Bruges met onder meer Roland van Campenhout sluit De Zomer van Balder op 16 augustus af. Toegang is steeds gratis.

www.dezomervanbalder.be