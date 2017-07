Uitgespuwd door fans, maar Italiaans toptalent verlengt nu toch contract bij Milan

Het Italiaanse toptalent Gianluigi Donnarumma heeft zijn contract bij AC Milan dan toch verlengd. De “Rossoneri” maakten dinsdag bekend dat de achttienjarige doelman, die in Italië wordt gezien als de natuurlijke opvolger van Gianluigi Buffon, bijtekende tot medio 2021.

Donnarumma had AC Milan bijna een maand geleden laten weten zijn volgend jaar aflopende contract niet te willen verlengen. Daarmee haalde de jonge Italiaan zich de woede van de fans op de hals. Op het EK voor spelers onder 21 jaar in Krakau gooiden supporters bankbiljetten naar Donnarumma, die nadien als “Dollarumma” door het leven ging. Ook zijn waarnemer Mino Raiola werd door het slijk gehaald.

Volgens Italiaanse media was de talentrijke goalie op weg naar Real Madrid, maar Donnarumma keerde zijn kar en koos alsnog voor een verlengd verblijf op San Siro.

Gianluigi Donnarumma werd in het seizoen 2015-2016 door toenmalig Milan-coach Sinisa Mihajlovic op zestienjarige leeftijd in de basiself gedropt. Het toptalent telt vier selecties voor de Italiaanse nationale ploeg en werd bij zijn debuut in september 2016 ook de jongste doelman in de geschiedenis van “La Squadra Azzurra”. “Met zijn pure klasse en talent zal Donnarumma de club helpen in de strijd voor een Champions League-ticket”, klinkt het bij Milan.

Ook stadsrivaal Internazionale maakt werk van zijn kern voor volgend seizoen. Inter kondigde dinsdag de inkomende transfer van Borja Valero, die bij de “Nerazzurri” een contract van drie seizoenen ondertekende. De 32-jarige Spaanse middenvelder komt voor zes miljoen euro over van Fiorentina. Bij de Toscaanse club speelde Valero sinds 2012 meer dan 200 wedstrijden, waarin hij goed was voor 17 doelpunten en 44 assists. Het jeugdproduct van Real Madrid verdedigde eerder de kleuren van Mallorca (2007-2008 en 2009-2010), West Brom (2008-2009) en Villareal (2010-2012).