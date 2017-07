Sergeant wijst Greipel met de vinger na tiende Touretappe zonder zege

André Greipel (Lotto Soudal) eindigde dinsdag zelfs niet in de top tien in de sprint en kwam amper aan sprinten toe. Hij werd twaalfde. “Tot de laatste 400 meter verliep alles goed”, verklaarde ploegmanager Marc Sergeant. “Maar dan zet André toch niet aan. Jammer, maar we blijven het proberen.”

“Ik heb net de sprint nog eens herbekeken”, vertelde Sergeant. “Eigenlijk verliep alles perfect tot de laatste 500 à 400 meter. In die laatste bocht zit André nog goed. Roelandts gaat nog op kop de bocht in en hij komt er ook uit. Dan laat hij het aan Marco Haller met Kristoff in zijn wiel en daarna André. En dan loopt het verkeerd. Ze komen over hem met een hele golf langs links. Ik weet niet wat er verkeerd loopt. Blijkbaar was André niet sterk genoeg meer. Hij komt zelfs niet tot een sprint. Je moet niet kijken, niet wachten, je moet aangaan, ook al zit Alexander Kristoff voor jou.”

“Greipel moet gewoon sprint aanzetten”

“Ik meen dat Greipel gewoon zijn sprint moet aanzetten, nu doet hij dat zelfs niet. Hij moet zijn eigen sprint rijden, ook al is het nog heel ver. Kijk naar Marcel, hij begint ook van heel ver. Hij kijkt naar niemand, alleen naar zichzelf. Als je Kittel laat komen, dan is het over. Zo simpel is het. Ik geef toe dat Kittel momenteel fenomenaal is. Hij is outstanding, maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet proberen. Het enige wat we kunnen doen is vol doorgaan. Kittel is moeilijk te kloppen en dat is frustrerend voor André. In de bus zat hij echt met het hoofd tussen de benen. Hij beseft dat hij niemand iets kan verwijten, iedereen doet zijn werk. Hij is ontgoocheld.”

Foto: AFP

Hilaire Van der Schueren, ploegleider van Wanty-Groupe Gobert vindt niet dat Lotto Soudal nog zoveel werk moet opknappen in de achtervolging. Waarom sturen ze niet iemand mee in de vlucht?”, vroeg hij zich af. “Ik vind niet dat we onze tactiek moeten veranderen”, repliceert Sergeant. “Als wij meegaan in de vlucht, rijdt LottoNL-Jumbo allicht ook op kop en begint Cofidis iets vroeger met het werk, dus dat is geen oplossing. We zijn naar hier gekomen met Greipel voor ritwinst en daar gaan we voor. Woensdag werken we weer voluit en trekken we weer de kaart Greipel. Vorig jaar moesten we ook wachten tot de Champs d’Elysees (en daarvoor was er de zege met De Gendt op de Ventoux). Sinds 2011 was Greipel altijd goed voor minstens één ritzege. We leggen ons nog niet neer bij de heerschappij van Kittel. Woensdag is er nog een kans. Er kan veel gebeuren. Vorig jaar was het voor Kittel moeilijk om een rit te winnen, nu draait hij super.”