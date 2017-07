Leegstand neemt met 10% toe

Lier - In Lier stonden in april 97 commerciële panden leeg, wat een stijging van 10,2% betekent tegenover april vorig jaar. Dat staat haaks op de goednieuwsshow die het stadsbestuur geregeld opvoert. “Sinds midden 2015 kenden we al 21 premies toe aan nieuwe zaken in het kern-winkelgebied”, klinkt het.

De cijfers komen uit de Gemeentelijke feitenfiches detailhandel 2017, samengesteld in opdracht van de Vlaamse provincies. Daarin lezen we dat in april 2016 het aantal leegstaande commerciële panden in ...