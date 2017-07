IN BEELD. Geen smalle ruimtes, maar wel een loftgevoel in deze woonboot in Schoten

Schoten -

Vijf stappen tot aan het dichtstbijzijnde kanaal: verder moet u in onze regio niet gaan om een vakantiegevoel te krijgen. Gazet van Antwerpen bezoekt deze week met u plekken aan de waterkant. Waarom helemaal naar het Gardameer in Italië reizen als het rond de vijver van het Dennenbad in Schoten ook gezellig is? Of een woonboot op de Amsterdamse grachten bewonderen als die op het kanaal Dessel-Schoten even knap zijn? En is het echt nodig om te gaan roeien op de Noorse fjorden als de natuur rond het Netekanaal even adembenemend is?