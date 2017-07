Kontich -

De paardenkoersen in Kontich bestaan al 222 jaar en dat is dinsdagmiddag uitbundig gevierd. De landelijke draf- en ponyclub organiseerde samen met de gemeente Kontich verschillende activiteiten op de renbaan aan de Groeningenlei. De organisatie denkt er ook over na om het evenement te laten erkennen als Unesco-werelderfgoed, omdat de Paardenkoers bij de oudste koersen in België hoort.