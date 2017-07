Donald Trump Jr ‘speelt open kaart’: publiceert enkele beruchte e-mails

Donald Trump Jr heeft dinsdag de e-mails gepubliceerd die hij kreeg van Rob Goldstone, een Brit met een verleden als tabloidreporter. In die mails werd de zoon van de Amerikaanse president Donald Trump op de hoogte gebracht dat de ontmoeting met een Russische advocate, juni vorig jaar, deel uitmaakte van een poging van het Kremlin om de kandidatuur van Trump te helpen.

In een schriftelijke verklaring zondag had Trumps oudste zoon al toegegeven dat hij geïnteresseerd was in compromitterende informatie over Trumps tegenkandidate, Hillary Clinton. Of hij wist dat de vrouw optrad voor het Kremlin, gaf hij niet mee in die reactie. Uit de mail van Goldstone blijkt dat het Kremlin de bron was van die info. Verdere details over de Russische inspanningen om Trump te helpen, geeft de mail niet.

Trump Jr publiceerde dinsdag op Twitter de vier bladzijden tellende e-mails. Daarin blijkt dat de zoon van de president erg geïnteresseerd was in wat de Russische advocate te vertellen had.

