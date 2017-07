Snoezig neushoornkalfje kan pas slapen als ze een slaapliedje hoort

Een achtergelaten neushoornkalfje moet eerst een slaapliedje horen voor ze in slaap kan vallen en kreeg daarom elke avond een privéconcert van haar favoriete verzorger. Het kalfje verblijft in een opvangcentrum in Zuid-Afrika en werd telkens pas rustig toen haar verzorger enkele akkoorden op zijn gitaar had gespeeld. De video van zo’n serenade ging razendsnel de wereld rond, waardoor de man nu liefkozend de ‘neushoornfluisteraar’ wordt genoemd.

Een snoezig neushoornkalfje werd een tijdje geleden door haar moeder achtergelaten en kwam in een opvangcentrum voor neushoorns in Zuid-Afrika terecht. De kleine neushoorn, die Pepper werd gedoopt, had moeite om te kalmeren en kon de slaap amper vatten, tot ze Mark Mills ontmoette, een Australische dierenverzorger die een poosje in het opvangcentrum werkte.

“Ik haalde mijn akoestische gitaar boven en speelde enkele akkoorden”, vertelde de man in de Australische pers. “Dat leek haar te bevallen. Ik speelde opnieuw voor haar en even later begon ze te knikkebollen en viel ze in slaap.” Mills publiceerde een video van zo’n serenade op sociale media, waar de video in een mum van tijd tienduizenden keren werd bekeken. “Het is een beetje raar dat die video zo snel erg veel bekeken werd”, moest de man bekennen. “Het overtrof mijn verwachtingen enorm.”

Beschermen van neushoorns

De dierenverzorger is in dienst van de Monarto Zoo in Zuid-Australië, maar trok een tijdje naar Zuid-Afrika om zich in te zetten voor de neushoorns. “Door talloze gevallen van stroperij de voorbije jaren wilde ik naar Zuid-Afrika reizen en op één of andere manier mijn steentje bijdragen om neushoorns te beschermen. En ik denk dat me dat gelukt is.”

Mills is sinds begin juli terug in Australië, maar blijft ondanks zijn nieuwe bekendheid erg bescheiden en hij geeft eerlijk toe dat hij het nummer zo vaak heeft gezongen voor de neushoorn, dat hij het nu een beetje beu is.

Tijdens zijn interview vertelde de verzorger niet wie er nu verantwoordelijk is voor de nachtelijke serenades voor Pepper en of het schattige dier nog steeds zoveel moeite heeft om een dutje te kunnen doen.