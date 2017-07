Toegang geweigerd op Tomorrowland voor 35 festivalgangers na screening door politie

Boom / Rumst - Na een screening van de federale politie zullen al zeker 35 festivalgangers op Tomorrowland de toegang ontzegd worden. Dat meldt VTM NIEUWS. “Dit is op meerdere vlakken problematisch”, klinkt het bij de Privacycommissie.

De screening is mogelijk door een beslissing van de gemeenteraden van Rumst en Boom, waardoor alle festivalgangers gecontroleerd kunnen worden. “Wie geregistreerd staat in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie en een negatief advies ontvangt op basis van zijn of haar persoon, wordt de toegang tot het festival ontzegd en krijgt het reeds aangekochte ticket terugbetaald”, meldt de Privacycommissie, die de screening “op meerdere vlakken problematisch” noemt. Verder zegt de commissie niet vooraf op de hoogte te zijn gebracht van de screening.

“De politie heeft duidelijke criteria om personen de toegang te weigeren”, vertelt Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie, aan VTM NIEUWS. “Maar het gaat niet om bijvoorbeeld banditisme om drugsdelicten.” Het zou gaan om festivalgangers die sporen van radicalisering vertonen.

“Politie doet haar werk”

De Privacycommissie stelt te betwijfelen of er een wettelijke basis is voor de screening en zal de zaak onderzoeken met Comité P. De Tomorrowland-organisatie wenst niet te reageren. Burgemeester van Rumst Geert Antonio (N-VA) stelt dat de federale politie de suggestie heeft gedaan om de screening uit te voeren. “De politie doet gewoon haar werk”, reageert hij. “We leven vandaag nu eenmaal in andere tijden dan enkele jaren geleden op het vlak van veiligheid.”