Maryna Zanevska verliest in eerste ronde ITF Boedapest

Maryna Zanevska (WTA 119) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het ITF-toernooi in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (gravel/100.000 dollar).

Zesde reekshoofd Zanevska verloor met 0-6, 6-3 en 6-1 de Noorse qualifier Melanie Stokke (WTA 319). De partij duurde 1 uur en 26 minuten.

De 23-jarige Zanevska is de enige Belgische op de tabel van het Hungarian Pro Circuit Ladies Open. In het dubbel vormt ze het derde reekshoofd met de Russin Irina Khromacheva. Het duo klopte maandag in de eerste ronde de Duitsers Nicola Geuer en Anna Zaja met 6-4 en 6-2.