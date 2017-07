Beter laat dan nooit: Antwerp gaat dan toch nog op zomerstage

Royal Antwerp FC begint op 28 juli aan het nieuwe Jupiler Pro League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Anderlecht. The Great Old ging nog niet op zomerstage maar besliste nu alsnog richting Nederland te trekken.

“De Ploeg van ’t Stad zet vanaf dit weekend haar tenten op in Nederland. Van zondag 16 juli tot en met donderdag 20 juli zullen de Reds immers op stage gaan naar Doorwerth, bij Arnhem in de provincie Gelderland”, lezen we op de clubwebsite. “Deze professionele accomodatie leent zich uitstekend om de jongens van coach Bölöni zich even te laten afzonderen voor trainingen en teambuilding.”

Ook Standard trekt tot 20 juli op stage dus zo uitzonderlijk is het niet. De stage van Antwerp werd echter uitgesteld door de late aanstelling van een nieuwe technisch directeur en coach Laszlo Bölöni.