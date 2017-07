Het Antwerpse humorcollectief Kurkdroog ging aan het begin van het schooljaar en in de kerstperiode de straat op om leerlingen te bevragen over hun parate kennis. Die bleek echter niet altijd op punt te staan, dus besloten de twee heren om te onderzoeken of de schoolgaande jeugd een jaar later al iets heeft bijgeleerd. En dat blijkt niet altijd het geval te zijn...