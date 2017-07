Mignolet niet per se eerste keeper bij Liverpool: “We zullen zien wie er in doel start”

Zoals bij zowat elke Premier League-club zijn ze ook bij Liverpool begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Simon Mignolet is vastberaden om opnieuw de nummer één onder Jürgen Klopp te zijn, maar de Duitse coach heeft voorlopig nog geen keuze gemaakt omtrent zijn eerste doelman.

“Het is leuk om terug te zijn”, zei Mignolet op de clubwebsite. “De pauze heeft deugd gedaan, maar je kijkt altijd uit naar een nieuw seizoen. Ik ben hongerig om eraan te beginnen, net als de andere spelers. Nu moeten we ons zo goed mogelijk voorbereiden, zodat we sterk kunnen starten en een goede basis hebben voor een lang seizoen.”

“Op de eerste dag ben je altijd een beetje zenuwachtig om te zien hoe je het hebt gedaan tijdens de vakantie. Maar het is belangrijk dat we met een goede basis starten. “Ik ben klaar om te strijden voor mijn plek onder de lat, maar de ploeg komt op de eerste plaats”, aldus Mignolet.

Concurrentie

Mignolet krijgt komend seizoen af te rekenen met Loris Karius en Danny Ward. Het is voorlopig koffiedik kijken wie Klopp zijn vertrouwen zal geven. “Het is heel comfortabel voor een trainer om drie goede doelmannen te hebben”, aldus de Duitser. “Er is nog geen beslissing gevallen, ze kunnen alle drie tonen hoe goed ze zijn. Vorig seizoen was wat moeilijker voor Karius, maar hij heeft zeker zijn rol gespeeld in de ontwikkeling van Mignolet. We zullen zien wie er dit seizoen in doel start.”