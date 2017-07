An Swartenbroeckx loopt onherstelbare schade op na feest voor F.C. De Kampioenen

“Hier kan ik niet mee leven.” Dat dacht An Swartenbroeckx, scenariste en Bieke uit F.C. De Kampioenen, toen ze op een dag continu een gepiep in haar oren bleef horen. “Het eerste wat ik hoor, wanneer ik wakker word, is die constante fluittoon.”

De 48-jarige actrice heeft tinnitus, zo vertelt ze aan Dag Allemaal. “Ik ben behoorlijk allergisch voor geluid. Zodra ik wakker ben, is die constante fluittoon daar. Heel zachtjes, maar ’t is er wel.”

En dat is allemaal het gevolg van een feest ter ere van de 20ste verjaardag van F.C. De Kampioenen in 2010. “Toen ben ik in de Noordzee gestoken door een pieterman, een klein maar giftig visje. Ik belandde in het ziekenhuis, waar ze mij zoveel antibiotica gaven, dat mijn immuunsysteem een tijdje stillag. Net op dat moment liep ik een zware oorontsteking op, met tinnitus als resultaat. Ik hoor dus al zes jaar dat constante gepiep.”

“Inmiddels is het een deel van mijn leven geworden. Ik heb ermee leren leven. Maar als er veel geluiden samenkomen, zoals in een bar of restaurant - muziek, pratende mensen, gekletter van bestek - moet ik soms gaan lopen. Daardoor kan ik niet meer naar grote optredens.”