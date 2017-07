Joe-dj's Ann Van Elsen en Born Crain geven elkaar steekjes in '11 juli-medley'

Brussel - Het zomer-ochtendduo Ann Van Elsen en Born Crain van Joe maakte een eigen medley van de favoriete Vlaamse nummers van de luisteraars. Ze zonderden ze zich af in Borns studio om de medley in te zingen en gaven elkaar in de aangepaste teksten kleine steekjes. Voor Ann was het een primeur: "Gelukkig heeft Born heel veel achtergrondzangeressen in zijn mixknoppen zitten. Hij kan een valse kat doen zingen, dat is bij deze bewezen (lacht)".

Ann en Born nemen het deze zomer even over van hun collega's Sven Ornelis en Anke Buckinx tijdens de ochtendshow van Joe.