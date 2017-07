Nico Binst trekt naar Lierse. De aanvaller verlaat Antwerp zonder transfersom en tekent een contract voor twee seizoenen op het Lisp.

De aanvaller mocht vertrekken bij de Great Old en bij Lierse waren ze - nu De Belder weigert te spelen - op zoek naar een nieuwe spits. Die heeft de club gevonden met Nico Binst, die ook in de belangstelling stond van OH Leuven en Union.