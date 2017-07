5 tips om vliegen in huis tegen te gaan

Met de zomerse temperaturen die ons om de oren slaan, staan de meeste deuren in Vlaanderen de hele dag open. Jammer genoeg brengt dit niet enkel verkoeling met zich mee, maar ook de vliegen kunnen ongegeneerd de woonkamer betreden. Gelukkig hebben wij enkele tips om deze ongewenste gasten buiten te houden.

Voordat je de vertrouwde vliegenmepper weer bovenhaalt, is het misschien eens leuk om het op een alternatieve manier te proberen. Wij sommen enkele tips voor jullie op.

1. Zakjes water

Een tip die je waarschijnlijk al wel eens eerder hebt gehoord, maar die ook effectief werkt. Vul enkele plastieken zakjes voor driekwart met water en hang ze met een touwtje op. De weerkaatsing van het licht op de zakjes zou de vliegen namelijk weghouden. Hang er dus zeker ook eentje in de deuropening.

2. Knoflook

In de Middeleeuwen werd knoflook wel eens gebruikt om heksen weg te houden, maar anno 2017 is het ook een perfect middeltje tegen vliegen. Je hoeft natuurlijk niet met een ketting van knoflook om je hals rond te lopen, enkele teentjes ophangen in huis kan al voldoende zijn. De knoflook kan echter ook tot een bouillon gekookt worden voor een hardere aanpak.

3. Kruidnagel

Een ander kruid dat vliegen zo snel mogelijk doet vluchten, is kruidnagel. Steek het goedje in een appel of zelfs in een citroen, zo jaag je ook nog eens de muggen weg.

4. Basilicum

De favoriete plaats voor vliegen om zich te nestelen? De keuken! Zorg dus zeker dat alle restjes voedsel zijn opgeruimd en plaats eventueel nog een extra basilicumplant op het aanrecht. Zo verspreid je niet enkel een heerlijke geur, ook de vliegen maken zich onmiddellijk uit de voeten.

5. Azijn

Niet echt een geur die je doorheen de dag in huis wilt hebben rondhangen, maar het zou wel de vliegen op een afstand houden. Je kan de witte azijn koken en in een potje in huis plaatsen of je kan er ook je ramen mee wassen.