Fiscus opent jacht op fraude met elitepaarden

“De exacte waarde van een toppaard is moeilijk te bepalen. Net dat laat ruimte voor misbruiken”, zegt de fiscus. Vandaar de beslissing van de Bijzondere Belasting­inspectie om van fraude met elitepaarden een prioriteit te maken.

Kopers, fokkers en verkopers van toppaarden lopen in het vizier van de Belgische fiscus. Dat staat in het jaarverslag van de FOD Financiën en wordt bevestigd door woordvoerder Francis Adyns. “De jacht op fraude met elitepaarden” is uitgeroepen tot een prioriteit. Het is een strijd die de Belgische fiscus trouwens niet alleen voert, maar wel in samenwerking met Duitsland en Nederland. Samen hebben ze de “werkgroep Elitepaarden” opgericht. “Het economische belang van de handel in paarden wordt in heel Europa geschat op 100 miljard euro, en kent een jaarlijkse groei van vijf procent. Wat de handel in elitepaarden betreft, is de driehoek Eindhoven­Brussel-Aken hét centrum, op wereldvlak zelfs. Vandaar die samenwerking.”

BBI-inspecteurs en douaniers hebben al zeker twee grote controles uitgevoerd en er lopen ook nog verschillende ­andere onderzoeken. Daar is volgens de fiscus al duidelijk gefoefel met de omzet vastgesteld. Naast fiscale inbreuken stootten de inspecteurs ook op witwasproblemen.

“Het paardenwereldje is erg aantrekkelijk voor fraudeurs omdat de exacte waarde van een paard moeilijk te bepalen valt”, zegt Adyns. “Bovendien circuleerden er al langer geruchten dat er lang niet altijd aan de fiscale verplichtingen wordt voldaan.”

De aandacht van de Belgische fiscus werd extra getrokken toen er een grote hoeveelheid cash werd gevonden tijdens een transport van drie paarden via een Belgische luchthaven. Een witwascircuit, zo bleek na grondig onderzoek. De verantwoordelijke bleef nadien paarden in- en uitvoeren. Niet meer via België, maar via Nederland. Tot een ­douanier zich grote vragen begon te stellen bij de schommelende waardeverschillen. De paarden bleken bij de uitvoer ettelijke miljoenen euro’s waard. Toen ze weer werden ingevoerd, was die waarde gezakt naar enkele tienduizenden euro’s.

3,3 miljard euro

Hoeveel de fiscale strijd tegen paardenfraude België al heeft op­geleverd, wil de BBI niet vrijgeven. Details over hun onderzoeken ook niet, omdat het al bij al toch een kleine wereld is, zodat de betrokkenen gemakkelijk te identificeren zouden zijn. “Maar er zijn al fiscale rechtzettingen gebeurd.”

Hoe belangrijk de paardensector is voor België, blijkt uit een recente studie van EWaltop, een vereniging van Waalse bedrijven in de paardensector. De Tijd berichtte daar afgelopen weekend over. Volgens die studie zou de ­paardenbusiness in België goed zijn voor een omzet van 3,3 miljard, waarvan 2,5 miljard in Vlaanderen. De sector zou werk bieden aan zowat 30.000 mensen, goed zijn voor 350.000 paarden en meer dan 2.000 bedrijven tellen.