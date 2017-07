Scoren op de festivals met de nieuwe Harry Potter-kledinglijn

Nog op zoek naar een gepaste outfit voor de aankomende festivals? Overweeg dan eens een unieke Harry Potter-outfit. Het Australische kledingmerk Black Milk Clothing ontwierp maar liefst 37 opvallende kledingstukken met een grote verwijzing naar de magie van Zweinstein.

Of je nu nog steeds zit te wachten op die toelatingsbrief voor Zweinstein of het iets realistischer bekijkt, de nieuwste kledinglijn van Black Milk Clothing is er eentje voor alle fans. Het Australische merk ontwierp twee speciale Harry Potter-collecties, genaamd ‘Hogwarts’ en ‘Halls of Hogwarts’, bestaande uit onder andere leggings, jurken en T-shirts. Wie dus wil opvallen tijdens de aankomende festivals, kan zichzelf alvast hijsen in een rode Griffoendor- legging of de weg naar de toiletten zoeken met de Sluipwegwijzer op je rok. Je kan ook al beginnen aan een verlanglijstje voor tijdens de feestdagen, want een typische Harry Potter-kersttrui kan natuurlijk niet in je kast ontbreken.

Keuze genoeg en binnen enkele weken bij je thuis geleverd.