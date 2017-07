Sofie Goos wint in Triatlon van Vlaanderen, én zit vanavond in ‘Vive le Vélo’

Sofie Goos in actie in Oudenaarde. Foto: rr

Oudenaarde - Sofie Goos heeft maandag met groot overwicht de kwarttriatlon van Oudenaarde (1 km zwemmen, 45 km fietsen, 10 km lopen) gewonnen. De Antwerpse gaf er alle specialisten op de kwartafstand het nakijken.

In de Triatlon van Vlaanderen in Oudenaarde wilde Goos, die momenteel in Spanje woont, zich dolgraag nog eens tonen aan het Belgische publiek. Na 1000 m zwemmen in de Donkvijvers had ze al een minuut voorsprong op eerste achtervolgers Sophie De Groote en Marjolein Truyers. Op het 45 km lange fietsparcours, dat deels over de omloop van de Ronde van Vlaanderen liep, kon Truyers in de eerste ronde nog wat terrein goedmaken en naderde ze tot op veertig seconden. Maar in de tweede helft van het fietsen wist Goos de voorsprong status quo te houden.

Met driekwart minuut bonus stapte ze van de fiets. In de afsluitende 10 km lopen wist de Antwerpse nog een aardige voorsprong uit te bouwen. De luid aangemoedigde publiekslieveling kon in de laatste rechte lijn rustig handjes uitdelen en genieten. Na 2u25’29 mocht Goos het zegegebaar maken.

“Dit voelde fantastisch”, vertelde ze. “Onderweg werd ik constant aangemoedigd en ook andere triatleten spraken me constant aan. Meedoen in België was nog eens leuk, maar winnen in België is nog zoveel leuker.”

Het zijn drukke dagen voor Sofie Goos, want vandaag draait ze mee in het Tourcircus. In de Dordogne schuift ze samen met de Nederlandse renner Bram Tankink aan tafel tijdens Vive Le Vélo.