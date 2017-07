Deze video met een vervellende tarantula in de hoofdrol is de nachtmerrie van alle arachnofoben

Mensen die geen fan zijn van gigantische spinnen, knijpen best even de ogen tot spleetjes bij het bekijken van deze opmerkelijke beelden. Deze boeiende maar tegelijk angstwekkende timelapse toont in één minuut hoe een enorme tarantula uit haar oude huid kruipt om opnieuw te kunnen groeien.

Bovenstaande versnelde video toont in een minuut hoe een Mexicaanse roodknievogelspin vervelt, een proces dat ongeveer twee uur in beslag neemt. Volgens experts is het een simpel maar fascinerend proces en verliest de spin “haar kop, waarna ze haar lichaam uit haar oude huid trekt”.

De enorme tarantula ontdoet zich van haar oude oud om opnieuw te kunnen groeien en om haar organen te beschermen. Het fascinerende proces begint regelmatig opnieuw, tot de vogelspin helemaal volgroeid is. In het geval van deze Mexicaanse roodknievogelspin, is dat pas een het beest meer dan tien centimeter lang is en de poten een spanwijdte van vijftien centimeter hebben.

Maar wees gerust, om dergelijk exemplaar in levenden lijve in het wild te zien, moet je - zoals de naam laat vermoeden - naar de woestijnen van Mexico trekken.