Malle / Westmalle - Interieur- en decoratiezaak Domus Vivendi heeft een pop-upwinkel geopend in het centrum. Uitbaters zijn decoratrice Nadine Meerbergen (58) en dochter Charline Buelens (29).

Domus Vivendi bestaat al meer dan twintig jaar en is gevestigd in de Stekensbergstraat 33 in Westmalle. “We hebben daar op ons eigen terrein, midden in het groen, een apart gebouw met kantoor en showroom. ...