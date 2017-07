Kogelinslag op Kazou-bus: “De kogel is tien centimeter boven haar hoofd ingeslagen”

Twee Kazou-kampen zijn met pech geconfronteerd. Een kogel uit een jachtgeweer doorboorde zaterdagnacht twee zijruiten van een bus die met tieners op de terugweg was van een Kazou-vakantie in Spanje. In een ander Kazou-kamp in het Spaanse Gerona gingen dieven aan de haal met gsm's van jongeren. “Gelukkig bleef iedereen ongedeerd”, zegt begeleidster Elien Geens.